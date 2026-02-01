В Свердловской области Госавтоинспекция проводит массовые рейды

31 января и 1 февраля в населенных пунктах и на трассах Свердловской области проводятся массовые рейды Госавтоинспекции. Стражи порядка выявляются пьяных и бесправных водителей, а также следят за соблюдением правил дорожного движения.
Экипажи ДПС во время несения службы делают акцент на местах массового пребывания людей, а также в местах, где чаще всего происходят ДТП. Используется, как открытый патрульный контроль, так и скрытое наблюдение, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Свердловской области.
Патрулирование приносит результаты. Так, в субботу, в Сысерти стражи порядка остановили 34-летнюю горожанку, которая села за руль автомобиля «ВАЗ-2107», не имея водительских прав, а в городе Заречный остановили 18-летнего парня, который за руль в нетрезвом виде.