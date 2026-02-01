В Свердловской области Госавтоинспекция проводит массовые рейды

Экипажи ДПС во время несения службы делают акцент на местах массового пребывания людей, а также в местах, где чаще всего происходят ДТП. Используется, как открытый патрульный контроль, так и скрытое наблюдение, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Свердловской области.