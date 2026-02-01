Ричмонд
Канадского военного из миссии НАТО нашли мертвым в Латвии

Причины смерти Себастьяна Хальмагеане неизвестны.

Источник: Комсомольская правда

Канадского военного из миссии НАТО нашли мертвым в Латвии. Тело обнаружили неподалеку от Риги 29 января, личность погибшего установлена. Об этом пишет портал Delfi.

Отмечается, что речь идет об артиллеристе Себастьяне Хальмагеане. Он проходил службу в составе канадского контингента международных сил альянса. О случившемся сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

«С глубокой скорбью сообщаю о кончине канадского солдата Себастьяна Халмаджяна во время службы в Латвии в рамках коллективной обороны НАТО», — заявил Андрис Спрудс.

Министр также выразил соболезнования родным и сослуживцам военного.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Расследованием занимается военная полиция Вооруженных сил Канады, содействие оказывает латвийская государственная полиция. Инцидент рассматривается как потенциальная угроза безопасности для других военнослужащих.

Не менее скандальный инцидент недавно произошел во Франции. Там был найден мертвым российский журналист Евгений Сафронов. Его тело обнаружили 6 января в пригороде Парижа — Медоне. Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранительные органы.

