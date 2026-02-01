Доцент СамГУ выиграл грант на реализацию проекта по биометрической безопасности

«Проект называется “Разработка алгоритмов и программного комплекса биометрической идентификации пользователей по изображению радужной оболочки глаза”. Ни для кого не секрет, что сегодня традиционные методы защиты, такие как пароли, PIN-коды и пластиковые карты, уже не обеспечивают должного уровня безопасности. Их можно потерять, украсть или подделать. Биометрическая идентификация по радужной оболочке глаза лишена этих недостатков, ведь она основана на уникальных и неизменных характеристиках человека», — отмечает Юсупов.