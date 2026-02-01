В Мьянме казнили виновных в смерти певицы Кравцовой, которую убили ради органов

По данным источников, Кравцова выехала за границу под предлогом работы моделью, однако никаких контрактов не получила. После ее гибели преступники требовали у родственников 500 тысяч долларов за возвращение тела, однако позже стало известно, что девушку кремировали, а ее органы были изъяты, передает Telegram-канал.