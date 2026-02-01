В Мьянме казнили виновных в смерти певицы Кравцовой, которую убили ради органов

В Мьянме казнили участников скам-центра, причастных к гибели белорусской певицы Веры Кравцовой. Об этом сообщает Mash. По данным, были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении 11 организаторов преступной сети, а правоохранительные органы продолжают розыск других соучастников.
Речь идет о трагедии, ставшей известной осенью прошлого года, когда 26-летняя участница белорусского шоу «Голос» погибла в скам-лагере на территории Мьянмы. Источники утверждают, что людей туда заманивали обманом, после чего насильно удерживали и заставляли заниматься мошенничеством.
Сообщается, что в лагерях применялись пытки и жестокое насилие, а за попытки сопротивления людей наказывали. Одной из удерживаемых удалось выбраться и обратиться за помощью к родственникам и дипломатам, что позволило вскрыть деятельность центра.
По данным источников, Кравцова выехала за границу под предлогом работы моделью, однако никаких контрактов не получила. После ее гибели преступники требовали у родственников 500 тысяч долларов за возвращение тела, однако позже стало известно, что девушку кремировали, а ее органы были изъяты, передает Telegram-канал.
