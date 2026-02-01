МВД РФ объявило экс-премьера Украины Яценюка в федеральный розыск

Как уточняли в Следственном комитете РФ, Яценюку вместе с рядом других высокопоставленных украинских чиновников были заочно предъявлены обвинения. По версии следствия, они входили в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и принимали участие в принятии решений о начале так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны.