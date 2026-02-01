МВД РФ объявило экс-премьера Украины Яценюка в федеральный розыск

Как уточняли в Следственном комитете РФ, Яценюку вместе с рядом других высокопоставленных украинских чиновников были заочно предъявлены обвинения. По версии следствия, они входили в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и принимали участие в принятии решений о начале так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны.
В СК подчеркнули, что в результате боевых действий в период с 2014 по 2016 годы погибли и получили ранения 1382 человека, включая 44 ребёнка. По тем же делам в розыск уже были объявлены бывший и.о. главы МИД Украины Андрей Дещица и экс-глава администрации президента Сергей Пашинский, передаёт РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал о заочном аресте командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы*. Его обвинили в организации подрыва Крымского моста летом 2023 года и объявили в федеральный розыск. Суд в Москве санкционировал его заключение под стражу в рамках дела о террористическом акте.
* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.