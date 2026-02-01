В Госдуме рассказали о рисках проведения операций за границей

«Я не призываю полностью отказываться от лечения за границей. Бывают ситуации, когда за рубежом доступны уникальные методики. Но российская медицина за последние годы сделала большой шаг вперед, и многие сложные вмешательства успешно выполняются в отечественных клиниках. Например, недавно российские хирурги провели уникальную сложную операцию по удалению опухоли в сердце. Я считаю, что об этом должно знать как можно больше жителей страны. Но если вы выбираете зарубежные медицинские организации, оценивайте риски и заранее понимайте, как будет защищено ваше здоровье и ваши права», — заключила она.