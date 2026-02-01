Россиянам рассказали, как передается вирус Нипах: что известно о смертельно опасной инфекции

Вирус Нипах не передается воздушно-капельным путем. Поэтому ожидать от него такого же стремительного распространения, как у коронавируса, не стоит. Об этом заявила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова в беседе с ТАСС.
По ее словам, механизм передачи Нипах принципиально отличается от COVID-19. Заразиться можно только при очень тесном контакте с больным человеком или животным. Кроме того, при выявлении случая пациента сразу изолируют, что дополнительно снижает риски распространения.
«Дело в том, что коронавирусная инфекция активно передавалась воздушно-капельным путем, а для Нипаха не характерен воздушно-капельный путь передачи. Только при очень тесном контакте с больным человеком или животным можно заразиться Нипах. Однако, если больной человек выявится, то сразу же идет полная его изоляция, поэтому вряд ли эта инфекция будет так же быстро распространяться как COVID-19», — сказала Малинникова.
Эксперт также напомнила о системе «Санитарный щит», действующей в России. По ее словам, она позволяет быстро обследовать людей с признаками инфекции и оперативно выявлять возбудителя с помощью готовых тест-систем. Поэтому переживать явно не стоит.
Тем временем во ВОЗ обратили внимание на опасную особенность вируса Нипах. Представитель организации Тарик Жазаревич отметил, что инфекция может протекать бессимптомно. По его словам, заболевание варьируется от скрытой формы до тяжелых респираторных проявлений и смертельного энцефалита. При этом сам вирус является зоонозным и способен передаваться даже от животных к человеку.