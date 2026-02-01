Россиянам рассказали, как передается вирус Нипах: что известно о смертельно опасной инфекции

«Дело в том, что коронавирусная инфекция активно передавалась воздушно-капельным путем, а для Нипаха не характерен воздушно-капельный путь передачи. Только при очень тесном контакте с больным человеком или животным можно заразиться Нипах. Однако, если больной человек выявится, то сразу же идет полная его изоляция, поэтому вряд ли эта инфекция будет так же быстро распространяться как COVID-19», — сказала Малинникова.