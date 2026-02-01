Роскачество рассказало, как менялось российское вино с 2019 года

При этом анализ данных за последние три года, когда в исследование были включены премиальные вина и продукция малых хозяйств, подтверждает общий тренд на рост качества, указали в организации. Доля качественных игристых вин выросла на 19 п.п.; тихих белых вин — на 8,5 п.п.; тихих красных вин — на 6,5 п.п.; крепленых вин — на 22,5 п.п. Единственное исключение — небольшая по объему категория тихих розовых вин, где отмечен незначительный спад на 1,9 п.п.