Роскачество рассказало, как менялось российское вино с 2019 года

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Только две традиционно сильные категории вина в России показывали относительно высокие результаты качества в 2019 году — ликерные вина и игристое, однако за шесть лет ситуация изменилась, доля вин, соответствующих повышенному стандарту «Винного гида России» выросла, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
«В 2019 году лишь две традиционно сильные категории показывали относительно высокие результаты: 40% исследованных крепленых (ликерных) вин и 20,9% игристых вин соответствовали повышенному стандарту качества “Винного гида России” (81 балл и выше по 100-балльной шкале)», — рассказали в организации.
Там добавили, что качество тихих вин, особенно розовых (8,6% качественных образцов), красных (12,1%) и белых (14,9%), оставалось «проблемной зоной».
«За шесть лет ситуация кардинально изменилась. К 2025 году доля вин, соответствующих повышенному стандарту, выросла: игристые вина: +59,8 п.п.; тихие белые вина: +61 п.п.; тихие розовые вина: +50 п.п.; тихие красные вина: +64 п.п.; крепленые вина: +42 п.п.», — подчеркнули в Роскачестве.
По словам экспертов, рост стал возможен благодаря количественному и качественному скачку винодельческой отрасли. Так, расширилось производство успешных брендов, увеличилось число фермерских хозяйств — с десятка в 2019 году до более 100 в 2024-м. Также увеличился ассортимент вин со статусом «Вино России» (свыше 6,5 тысячи артикулов).
При этом анализ данных за последние три года, когда в исследование были включены премиальные вина и продукция малых хозяйств, подтверждает общий тренд на рост качества, указали в организации. Доля качественных игристых вин выросла на 19 п.п.; тихих белых вин — на 8,5 п.п.; тихих красных вин — на 6,5 п.п.; крепленых вин — на 22,5 п.п. Единственное исключение — небольшая по объему категория тихих розовых вин, где отмечен незначительный спад на 1,9 п.п.
«Отдельным успехом стало появление и развитие сегмента органических (“органик”) вин, исследование которых стартовало в 2023 году. Эти вина, сертифицированные по строгим стандартам, уже сегодня показывают высочайший уровень: в 2025 году доля качественных органических вин во всех категориях (кроме крепленых) превысила 85,7%, существенно опережая классические аналоги», — заключили в Роскачестве.
«Винный гид России» — это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа «Россия сегодня» выступает информационным партнером проекта.