Жителям Башкирии предложили бесплатно проверить сердце и сосуды

В Башкирии местным жителям предложили бесплатно сдать анализ на сердечно-сосудистые риски. Об этом сообщили в администрации республики.
По предоставленным данным, пройти диспансеризацию могут люди в возрасте от 18 до 40 лет. По полису ОМС можно сдать анализ на уровень липопротеина.
Кроме того, можно сдать анализ на жиры и холестерин один раз в шесть лет для тех, кому от 18 до 39 лет. Один раз в три года — тем, кому от 40 и старше.
Чтобы пройти обследование, сначала нужно обратиться к терапевту в своей поликлинике.
