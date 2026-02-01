Ричмонд
Жителям Башкирии предложили бесплатно проверить сердце и сосуды

Пройти диспансеризацию могут люди от 18 до 40 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии местным жителям предложили бесплатно сдать анализ на сердечно-сосудистые риски. Об этом сообщили в администрации республики.

По предоставленным данным, пройти диспансеризацию могут люди в возрасте от 18 до 40 лет. По полису ОМС можно сдать анализ на уровень липопротеина.

Кроме того, можно сдать анализ на жиры и холестерин один раз в шесть лет для тех, кому от 18 до 39 лет. Один раз в три года — тем, кому от 40 и старше.

Чтобы пройти обследование, сначала нужно обратиться к терапевту в своей поликлинике.

