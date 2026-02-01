Пластический хирург Балакеримова раскрыла секрет резкого преображения Галкина*

Врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова заявила, что внешние изменения российского телеведущего Максима Галкина* могут быть связаны с эндоскопической подтяжкой лица. По ее словам, в таком случае удалось сохранить живую мимику и естественные морщины, благодаря чему результат выглядит гармонично.
Специалист отметила, что по фотографиям сложно точно определить причину преображения. Она пояснила, что фильтры способны визуально «омолодить» человека на 10 лет, поэтому при оценке она исходит из предположения, что снимки не обрабатывались, так как эффекта перетянутой кожи не наблюдается.
Балакеримова обратила внимание, что у Галкина* худощавое лицо, и это позволяет добиться освежающего эффекта без хирургического вмешательства. По ее словам, подобный результат возможен за счет аппаратных процедур.
Косметолог уточнила, что речь может идти о SMAS-лифтинге или RF-лифтинге, которые дают заметный эффект визуального омоложения. Она добавила, что в таком случае оперативного вмешательства могло не быть, а результат от косметологических процедур сохраняется в течение 1,5−2 лет, передает Woman.ru.
Ранее, 7 августа 2025 года, журналистка Божена Рынска сообщила, что Галкина* сбил автомобиль. Она рассказала, что ДТП произошла 4 августа, когда юморист ехал на велосипеде по Видус-проспекту. Позднее Галкин* прокомментировал инцидент, заявив, что ехал на велосипеде по главной дороге по всем правилам, но водитель, ехавший по боковой трассе, «выскочил на главную, не затормозив».
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.