Пластический хирург Балакеримова раскрыла секрет резкого преображения Галкина*

Ранее, 7 августа 2025 года, журналистка Божена Рынска сообщила, что Галкина* сбил автомобиль. Она рассказала, что ДТП произошла 4 августа, когда юморист ехал на велосипеде по Видус-проспекту. Позднее Галкин* прокомментировал инцидент, заявив, что ехал на велосипеде по главной дороге по всем правилам, но водитель, ехавший по боковой трассе, «выскочил на главную, не затормозив».