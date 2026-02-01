Ричмонд
Ветврач заявил о возможном отравлении и интоксикации у собак из-за уличных реагентов

Зимние противогололёдные реагенты могут быть опасны для животных, особенно при регулярном контакте с лапами. Основная угроза связана с их химическим составом: соли и агрессивные соединения раздражают кожу подушечек питомцев, вызывают сухость, трещины и воспаление. Об этом рассказал Life.ru доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

Через микроповреждения вещества могут проникать в организм животных, усиливая риск аллергических реакций и дерматитов.

Дополнительную опасность представляет то, что животные часто облизывают лапы после прогулки. В этом случае реагенты попадают в желудочно-кишечный тракт и могут вызвать расстройства пищеварения, отравления и интоксикацию, особенно у мелких пород и щенков. При длительном воздействии возможны хронические проблемы с кожей и слизистыми оболочками.

Андрей Руденко.

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ.

Наиболее уязвимы животные с чувствительной кожей, короткошёрстные породы, а также питомцы с уже имеющимися повреждениями подушечек лап. Даже однократный контакт с большим количеством реагента может вызвать ожог или сильное раздражение.

Чтобы снизить риски, врач рекомендует после каждой прогулки тщательно промывать лапы тёплой водой и насухо вытирать их. В сильные морозы и в местах с обильной обработкой дорог можно использовать защитные кремы или специальную обувь для животных. При появлении покраснений, трещин, хромоты или беспокойства необходимо обратиться к ветеринару.

В целом реагенты не являются безобидными для животных, однако при правильном уходе и профилактике их негативное воздействие можно существенно снизить и сохранить здоровье питомца в зимний период.

Кстати, небезопасна для животных и такая популярная забава, как приносить снег кошкам домой для игр. Ветеринарные врачи предостерегают от таких развлечений и рекомендуют морозить лёд самим. В чём опасность такого развлечения для кошек, читайте в материале Life.ru.

