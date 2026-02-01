Биография, возраст, здоровье, личная жизнь знаменитого артиста

Также Telegram-канал в октябре 2025 года сообщал о том, что у певца есть проблемы с дыханием, одышка и боли в спине. Это привело к тому, что он значительно сократил свою творческую активность. По информации Mash, он отказался от масштабных сольных концертов и ограничил количество частных выступлений, не выезжая за пределы Москвы. Его выступления стали короче и в более щадящем режиме, а в райдере остались лишь самые базовые требования. Однако сам Лещенко в беседе с журналистами подчеркнул, что СМИ распространили недостоверную информацию о его желании сократить число концертов из-за проблем со здоровьем. По его словам, за другие проекты он не брался из-за подготовки к большой программе в Кремле.