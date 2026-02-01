Университет биотехнологий готовит третью партию боевых собак для СВО

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий собирается в середине февраля отправить на СВО третью партию боевых собак-спасателей, способных засекать дроны и обнаруживать взрывчатку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«Для университета биотехнологий эта работа имеет особое значение. Мы научились готовить собак-бойцов нового поколения, которые полностью подготовлены к работе в современных условиях ведения боевых действий. А главное — мы видим результаты труда наших специалистов, преподавателей и студентов, когда подготовленные нами собаки помогают сохранять жизни людей», — заявил ректор Евгений Рудой, чьи слова приводятся в сообщении.
Подготовка и отправка служебных собак на СВО началась в 2024 году и продолжается сегодня в системном формате. Работа ведется кинологами и студентами и направлена на выполнение практических запросов подразделений российской армии.
В ноябре 2024 года специалисты университета подготовили и направили в зону проведения СВО первых двух служебных собак — Бруню и Рейгу. Молодые метисы бельгийской овчарки и австралийского хилера прошли специальную подготовку для выполнения задач по обнаружению взрывчатых веществ. Также собаки были обучены реагированию на звуковые сигналы дронов и подаче тревожных сигналов человеку. Особенностью подготовки стала выработка у собак такого характерного качества, как отсутствие привязки к конкретному человеку. Именно оно позволяет эффективно и беспрепятственно интегрировать обученных собак в боевые подразделения.
В конце 2025 года университет направил вторую группу служебных собак: Крафту, Рафа, Зевса и Барона. Собаки прошли курс обучения по охране периметра, реагированию на посторонних, подаче звуковых сигналов тревоги, а также закреплению базового послушания и устойчивой связки с военнослужащими. Животные были направлены в Луганскую область и теперь успешно несут службу.
«Особого внимания заслуживает история Бруни. Обученная собака, по словам военнослужащих, неоднократно спасала жизни бойцов, сигнализируя об атаках дронов и обозначая места нахождения взрывчатых веществ. Любимица отряда каждый раз поднимала тревогу и предупреждала группу об опасных участках маршрута. Благодаря ее работе отряд смог избежать трагических потерь состава. Теперь у Бруни появились щенки. Одного щенка университет передал бойцу. Сейчас малыш вырос и окреп и уже готовится к дальнейшему обучению при консультационной поддержке специалистов», — рассказали в вузе.