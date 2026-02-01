Университет биотехнологий готовит третью партию боевых собак для СВО

В ноябре 2024 года специалисты университета подготовили и направили в зону проведения СВО первых двух служебных собак — Бруню и Рейгу. Молодые метисы бельгийской овчарки и австралийского хилера прошли специальную подготовку для выполнения задач по обнаружению взрывчатых веществ. Также собаки были обучены реагированию на звуковые сигналы дронов и подаче тревожных сигналов человеку. Особенностью подготовки стала выработка у собак такого характерного качества, как отсутствие привязки к конкретному человеку. Именно оно позволяет эффективно и беспрепятственно интегрировать обученных собак в боевые подразделения.