В Новосибирске появились даты весенних каникул в 2026 году

Согласно утверждённому расписанию, весенние каникулы в новосибирских школах пройдут с 22 по 30 марта 2026 года. Учебный год завершится 31 мая, а летние каникулы продлятся с 1 июня по 31 августа 2026 года.
Осенний отдых запланирован на период с 26 октября по 3 ноября, а зимние каникулы — с 28 декабря 2026 года по 11 января 2027 года. В городском управлении образования отметили, что публикация графика носит традиционный характер и помогает родителям с планированием.
При этом ведомство рекомендует следить за актуальными объявлениями на своих официальных ресурсах и сайтах школ. В отдельных образовательных учреждениях возможны незначительные корректировки сроков, связанные с особенностями учебного процесса.