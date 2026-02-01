Ричмонд
В Новосибирске появились даты весенних каникул в 2026 году

Управление образования Новосибирска опубликовало предварительный график школьных каникул на будущий учебный год. Это позволяет семьям заранее планировать совместный отдых или поездки.

Источник: Сиб.фм

Согласно утверждённому расписанию, весенние каникулы в новосибирских школах пройдут с 22 по 30 марта 2026 года. Учебный год завершится 31 мая, а летние каникулы продлятся с 1 июня по 31 августа 2026 года.

Осенний отдых запланирован на период с 26 октября по 3 ноября, а зимние каникулы — с 28 декабря 2026 года по 11 января 2027 года. В городском управлении образования отметили, что публикация графика носит традиционный характер и помогает родителям с планированием.

При этом ведомство рекомендует следить за актуальными объявлениями на своих официальных ресурсах и сайтах школ. В отдельных образовательных учреждениях возможны незначительные корректировки сроков, связанные с особенностями учебного процесса.