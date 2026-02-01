В Омске туман задержал рейсы в Санкт-Петербург, Сочи и Астану

Из-за тумана в Омске случилась массовая задержка рейсов. Как сообщили в пресс-службе омского аэропорта, видимость в городе составляет 200 метров. В связи с этим на несколько часов пришлось отложить рейсы до Жуковского, Санкт-Петербурга, Сочи и Астаны.
Кроме того, по решению экипажей на запасные аэродромы «ушло» пять самолётов, направлявшихся в столицу. Так, два рейса «Аэрофлота» отправились в Екатеринбург, лайнеры S7 и «Победы» остановились в Новосибирске, а борт «Уральских авиалиний» — в Тюмени.
Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией о статусе рейсов на онлайн-табло Омского аэропорта.