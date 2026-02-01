Пять утренних самолетов, летевших в Омск, приземлились в других городах

Пять утренних самолетов, летевших сегодня, 1 февраля, в Омск, приземлились на запасных аэродромах в других городах. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Омска, причина — неблагоприятные метеорологические условия.
Из-за тумана и низкой видимости по решению экипажа ушли на запасные аэродромы следующие утренние рейсы:
МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) SU1762/SU1763, компания «АЭРОФЛОТ» — борт приземлился в Новосибирске.
МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) S72565/S72566 S7 AIRLINES — в Новосибирске.
МОСКВА (ЖУКОВСКИЙ) U6387/U6388 «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» — сел в Тюмени.
МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) DP6521/DP6522 «ПОБЕДА» — сел в Новосибирске.
МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) SU1638/SU1639 «АЭРОФЛОТ» — приземлился в Екатеринбурге.
Каким образом пассажиры доберутся до изначального места назначения, в аэропорту не сообщили.
Также из-за плохой погоды сегодня, 1 февраля, на более позднее перенесено время вылета некоторых утренних рейсов. Так, в период с 13:10 до 13:30 из Омска должны вылететь рейсы: в Санкт-Петербург (авиакомпания «Россия»), Москву («Аэрофлот» и S7 AIRLINES) и Жуковский («Уральские авиалинии»). Кроме того, задержаны и несколько дневных рейсов. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на онлайн-табло аэропорта.