Пять утренних самолетов, летевших в Омск, приземлились в других городах

Также из-за плохой погоды сегодня, 1 февраля, на более позднее перенесено время вылета некоторых утренних рейсов. Так, в период с 13:10 до 13:30 из Омска должны вылететь рейсы: в Санкт-Петербург (авиакомпания «Россия»), Москву («Аэрофлот» и S7 AIRLINES) и Жуковский («Уральские авиалинии»). Кроме того, задержаны и несколько дневных рейсов. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на онлайн-табло аэропорта.