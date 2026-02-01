Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

1 февраля в Ростовской области похолодает, ожидаются снег и гололедица

Донские синоптики предоставили прогноз погоды на 1 февраля.

Источник: Комсомольская правда

1 февраля в Ростовской области будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом предупреждают донские синоптики.

— Местами — гололед, на дорогах — гололедица, утром на юге — туман. Ветер южный и юго-западный с переходом на северо-западный 7−12 м/с, — говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Температура днем по северной половине региона — от −9 до −14, по южной половине — от −3 до −8 градусова, в крайних южных районах до +2. В Ростове-на-Дону с утра начнется понижение температуры в пределах от −2 до −4.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.