1 февраля в Ростовской области похолодает, ожидаются снег и гололедица

1 февраля в Ростовской области будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом предупреждают донские синоптики.
— Местами — гололед, на дорогах — гололедица, утром на юге — туман. Ветер южный и юго-западный с переходом на северо-западный 7−12 м/с, — говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
Температура днем по северной половине региона — от −9 до −14, по южной половине — от −3 до −8 градусова, в крайних южных районах до +2. В Ростове-на-Дону с утра начнется понижение температуры в пределах от −2 до −4.
