Волкановски перебил Лопеса в реванше и защитил титул UFC

Австралийский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Волкановски победил бразильца Диего Лопеса и защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе. Событие было главным на турнире UFC 325 в Сиднее, Австралия.

Бой продлился все пять раундов завершился единогласным решением судей. Для 37-летнего Волкановски эта победа стала 28-й в карьере при четырёх поражениях. 31-летний Лопес проиграл в восьмой раз в карьере при 27 победах. Это был бой реванш за титул, прошлый поединок между ними состоялся в апреле 2025 года и также закончился победой австралийца после пяти раундов.

В соглавном поединке вечера новозеландец Дэн Хукер проиграл французу Бенуа Сен-Дени. В главном карде представляющий Азербайджан Рафаэль Физиев уступил бразильцу Маурисио Руффи.

Напомним, прошлый номерной турнир UFC проходил неделю назад и завершился победой Джастина Гейджи над Пэдди Пимблеттом. Американец завоевал вакантный титул временного чемпиона UFC в лёгком весе.

