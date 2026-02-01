Волкановски перебил Лопеса в реванше и защитил титул UFC

Бой продлился все пять раундов завершился единогласным решением судей. Для 37-летнего Волкановски эта победа стала 28-й в карьере при четырёх поражениях. 31-летний Лопес проиграл в восьмой раз в карьере при 27 победах. Это был бой реванш за титул, прошлый поединок между ними состоялся в апреле 2025 года и также закончился победой австралийца после пяти раундов.
В соглавном поединке вечера новозеландец Дэн Хукер проиграл французу Бенуа Сен-Дени. В главном карде представляющий Азербайджан Рафаэль Физиев уступил бразильцу Маурисио Руффи.
Напомним, прошлый номерной турнир UFC проходил неделю назад и завершился победой Джастина Гейджи над Пэдди Пимблеттом. Американец завоевал вакантный титул временного чемпиона UFC в лёгком весе.
Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.