Волкановски перебил Лопеса в реванше и защитил титул UFC

Бой продлился все пять раундов завершился единогласным решением судей. Для 37-летнего Волкановски эта победа стала 28-й в карьере при четырёх поражениях. 31-летний Лопес проиграл в восьмой раз в карьере при 27 победах. Это был бой реванш за титул, прошлый поединок между ними состоялся в апреле 2025 года и также закончился победой австралийца после пяти раундов.