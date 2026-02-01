Жительница Казани пожаловалась Бастрыкину на стаи бездомных собак

Жительница Казани пожаловалась председателю СК РФ Александру Бастрыкину на стаи бездомных собак в поселке Константиновка. Женщина сообщила, что уже довольно давно около жилых домов обитает большое количество агрессивных псов, которые нападают не только на взрослых, но и на детей. Заявительница уточнила, что многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.