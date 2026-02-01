Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Казани пожаловалась Бастрыкину на стаи бездомных собак

Ее многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Казани пожаловалась председателю СК РФ Александру Бастрыкину на стаи бездомных собак в поселке Константиновка. Женщина сообщила, что уже довольно давно около жилых домов обитает большое количество агрессивных псов, которые нападают не только на взрослых, но и на детей. Заявительница уточнила, что многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Республике Татарстан после поступившего обращения начата процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СУ СКР Марселю Дулкарнаеву доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане стая собак напала на женщину с ребенком. Инцидент произошел, когда мать вела дочь в детский сад.