Жительница Казани пожаловалась Бастрыкину на стаи бездомных собак

Жительница Казани пожаловалась председателю СК РФ Александру Бастрыкину на стаи бездомных собак в поселке Константиновка. Женщина сообщила, что уже довольно давно около жилых домов обитает большое количество агрессивных псов, которые нападают не только на взрослых, но и на детей. Заявительница уточнила, что многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.
В СУ СК России по Республике Татарстан после поступившего обращения начата процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СУ СКР Марселю Дулкарнаеву доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане стая собак напала на женщину с ребенком. Инцидент произошел, когда мать вела дочь в детский сад.