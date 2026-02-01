В полиции Челябинской области сообщили о необходимости проверить паспорта

Жителям Челябинской области необходимо проверить свои паспорта. Об этом сообщили в Управлении по вопросам миграции регионального главка МВД.
Наиболее пристальное внимание следует уделить своим загранпаспортам, особенно тем, что выданы на пять лет. Важно проверить корректность и наличие машиночитаемой строки. К сожалению, при печати иногда возникают технические неполадки, из-за которых в этой строке появляются ошибки. Например, может отсутствовать обозначение пола владельца («F» или «M») или первые цифры даты рождения.
При обнаружении в своём паспорте каких-либо ошибок, опечаток или несоответствий необходимо сразу же обратиться в отдел по вопросам миграции. В таких ситуациях там обязаны быстро заменить паспорт, и платить госпошлину не придётся.
Миграционная служба напоминает, что с 20 января 2026 года для поездок в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию детям до 14 лет обязательно нужен загранпаспорт. Это правило касается всех детей этой возрастной группы, независимо от того, едут они с родителями или с кем-то другим.
А вот детям старше 14 лет и взрослым гражданам России для въезда в эти страны по-прежнему достаточно внутреннего российского паспорта.