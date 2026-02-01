Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В полиции Челябинской области сообщили о необходимости проверить паспорта

Особенное внимание следует уделить правильности заполнения документов для поездки за границу.

Источник: Аргументы и факты

Жителям Челябинской области необходимо проверить свои паспорта. Об этом сообщили в Управлении по вопросам миграции регионального главка МВД.

Наиболее пристальное внимание следует уделить своим загранпаспортам, особенно тем, что выданы на пять лет. Важно проверить корректность и наличие машиночитаемой строки. К сожалению, при печати иногда возникают технические неполадки, из-за которых в этой строке появляются ошибки. Например, может отсутствовать обозначение пола владельца («F» или «M») или первые цифры даты рождения.

При обнаружении в своём паспорте каких-либо ошибок, опечаток или несоответствий необходимо сразу же обратиться в отдел по вопросам миграции. В таких ситуациях там обязаны быстро заменить паспорт, и платить госпошлину не придётся.

Миграционная служба напоминает, что с 20 января 2026 года для поездок в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию детям до 14 лет обязательно нужен загранпаспорт. Это правило касается всех детей этой возрастной группы, независимо от того, едут они с родителями или с кем-то другим.

А вот детям старше 14 лет и взрослым гражданам России для въезда в эти страны по-прежнему достаточно внутреннего российского паспорта.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше