Синоптик Леус: в России 1 февраля пройдут снегопады из-за циклона «Кристин»

В нескольких регионах России сегодня, 1 февраля, ожидаются снегопады из-за идущего с Атлантики циклона «Кристин», сообщил в своем Telegram-канале метеоролог Михаил Леус.
«Сегодня циклон замедлится и в середине дня его центр окажется над районами Средней Волги. Снег, местами сильный, пройдет в Татарстане, Чувашии, Марий-Эл, Самарской, Нижегородской, Костромской и Кировской областях. Снегопады будут сопровождаться порывистым ветром, особенно сильным, до 15−20 м/с, в Костромской и Кировской областях. Московский регион окажется под влиянием западной периферии циклона. В Москве и Подмосковье пройдет снег, более заметными осадки ожидаются на востоке региона, но количество выпавших осадков не превысит 1−4 миллиметров», — рассказал специалист.
Он отметил, что минувшей ночью сильные снегопады из-за «Кристин» уже прошли в Саратовской, Тамбовской, Пензенской, Рязанской, Ульяновской, Нижегородской, Владимирской областях, Удмуртии и Марий-Эл.
«Образовавшись в Атлантике активный циклон в середине нынешней недели обрушился на Португалию и Испанию, где стал причиной гибели как минимум пяти человек, вызвал торнадо в Испании и засыпал снегопадами Мадрид. После его путь лежал через Италию и Балканы, а в последний день января он вызвал резкое похолодание, порывистый ветер и осадки в Крыму», — добавил Леус.
К слову, ранее метеоролог заявил, что ночь с пятницы на субботу, 30−31 января, стала самой холодной в Москве с начала зимы.