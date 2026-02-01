Синоптик Леус: в России 1 февраля пройдут снегопады из-за циклона «Кристин»

«Образовавшись в Атлантике активный циклон в середине нынешней недели обрушился на Португалию и Испанию, где стал причиной гибели как минимум пяти человек, вызвал торнадо в Испании и засыпал снегопадами Мадрид. После его путь лежал через Италию и Балканы, а в последний день января он вызвал резкое похолодание, порывистый ветер и осадки в Крыму», — добавил Леус.