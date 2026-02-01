В Каменске-Шахтинском ликвидировали возгорание на полигоне ТБО

В Каменске-Шахтинском потушили возгорание на полигоне ТБО. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
— Полностью ликвидировано возгорание. Все очаги тления локализованы, новых не зафиксировано, — написала Антонина Пшеничная.
Напомним, о возгорании без открытого пламени и с незначительным задымлением стало известно 28 января. Площадь горения составляла 600 кв. метров. 29 января региональный оператор задействовал спецтехнику, выполнялась послойная пересыпка грунтом. Работы завершили 30 января.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.