В Каменске-Шахтинском ликвидировали возгорание на полигоне ТБО

Регоператор завершил тушение на мусорном полигоне в Каменске-Шахтинском.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Шахтинском потушили возгорание на полигоне ТБО. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

— Полностью ликвидировано возгорание. Все очаги тления локализованы, новых не зафиксировано, — написала Антонина Пшеничная.

Напомним, о возгорании без открытого пламени и с незначительным задымлением стало известно 28 января. Площадь горения составляла 600 кв. метров. 29 января региональный оператор задействовал спецтехнику, выполнялась послойная пересыпка грунтом. Работы завершили 30 января.

