Президент США Дональд Трамп призвал арестовать экс-главу Белого дома Барака Обаму. Бывший президент США обвиняется в фабрикации дела о его связях с Россией. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер привел документы, который были опубликованы директором Национальной разведки Тулси Габбард. По мнению Дональда Трампа, Обама лично отдал ЦРУ приказ о фабрикации против него так называемого «русского дела» и обвинений в сотрудничестве с Россией.
«Это была попытка переворота со стороны Барака Обамы и его приспешников. Пришло время людям заплатить за это: арестовать Обаму сейчас», — заявил Трамп.
Издание American Conservative также сообщало, что Трамп активизировал борьбу со своими оппонентами. Параллельно с обвинениями в адрес Обамы ФБР изъяли документы о выборах 2020 года, на которых тот проиграл Джо Байдену. Сообщалось, что его предшественник пытался совершить государственный переворот в 2016 году.
При этом в декабре 2025 года Трамп заявил, что бывший президент США Обама заставил украинские власти отказаться от Крыма в пользу России в 2014 году. Он также не исключил причастность к этому Байдена, однако выразил сомнения на этот счет.
Стоит отметить, что центр американского Миннеаполиса оказался перекрыт баррикадами. На сторону протестующих встал именно Обама. Он заявил, что существует угроза базовым ценностям страны. По его словам, действующая политическая обстановка не соответствует принципам американской демократии и находится на грани установления авторитарного режима.
Трамп, в свою очередь, заявил о начале переговоров по Гренландии. Он выразил надежду, что сделка устроит все договаривающиеся стороны. Однако в США осудили американского лидера за попытки захватить Гренландию, сравнив его поведение с поведением четырехлетнего ребёнка.