Трамп не исключил, что подаст иск к наследникам Эпштейна

По мнению Трампа, этот сговор был направлен против него. Он заявил: «Вероятно, мы подадим иск против Вулффа. Возможно, также против наследников Эпштейна. Я пока не уверен, но, безусловно, мы подадим на Вулффа в суд». На уточняющий вопрос о том, касается ли иск наследства Эпштейна, Трамп ответил утвердительно: «Думаю, да. Ведь Эпштейн и Вулфф вступили в сговор, чтобы нанести мне политический ущерб».