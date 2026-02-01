Трамп не исключил, что подаст иск к наследникам Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность подачи иска против наследников Джеффри Эпштейна и американского публициста Майкла Вулффа.
Это заявление Трамп сделал во время перелета из Вашингтона в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) на своем самолете, направляясь в поместье Мар-а-Лаго. В ходе общения с журналистами он прокомментировал публикацию новых документов из архивов Эпштейна, подчеркнув, что эти документы указывают на существование сговора между финансистом и Вулффом.
По мнению Трампа, этот сговор был направлен против него. Он заявил: «Вероятно, мы подадим иск против Вулффа. Возможно, также против наследников Эпштейна. Я пока не уверен, но, безусловно, мы подадим на Вулффа в суд». На уточняющий вопрос о том, касается ли иск наследства Эпштейна, Трамп ответил утвердительно: «Думаю, да. Ведь Эпштейн и Вулфф вступили в сговор, чтобы нанести мне политический ущерб».
Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал арестовать хотя бы одного фигуранта списка скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.