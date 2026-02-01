Отменен утренний авиарейс из Минска в Шереметьево

Речь идет о авиарейсе в московский аэропорт Шереметьево, который должен был отправиться из Минска в 8:00.
Как сообщили Sputnik в справочной службе Национального аэропорта Минск, рейс отменен решением авиакомпании-перевозчика, его причины не сообщаются.
Других отмен авиарейсов из Национального аэропорта Минск по состоянию на утро воскресенья нет.
В 8:30 отправился по расписанию авиарейс в Санкт-Петербург. Следующий рейс «Аэрофлота “в Шереметьево из Минска по расписанию должен вылететь в 11:15, уведомлений о его задержке или отмене на табло Национального аэропорта Минск нет.