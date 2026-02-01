Ричмонд
Отменен утренний авиарейс из Минска в Шереметьево

МИНСК, 1 фев — Sputnik. Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила вылет из Национального аэропорт Минск одного из утренних рейсов в Москву, об этом свидетельствуют данные на информационном табло минского аэропорта.

Источник: Sputnik.by

Речь идет о авиарейсе в московский аэропорт Шереметьево, который должен был отправиться из Минска в 8:00.

Как сообщили Sputnik в справочной службе Национального аэропорта Минск, рейс отменен решением авиакомпании-перевозчика, его причины не сообщаются.

Других отмен авиарейсов из Национального аэропорта Минск по состоянию на утро воскресенья нет.

В 8:30 отправился по расписанию авиарейс в Санкт-Петербург. Следующий рейс «Аэрофлота “в Шереметьево из Минска по расписанию должен вылететь в 11:15, уведомлений о его задержке или отмене на табло Национального аэропорта Минск нет.