Поездка в Рождествено на воздушной подушке стала дешевле на 100 рублей

На другой переправа, где работает ООО «Самарское речное пассажирское предприятие», перевозки идут по прежнему графику и ранее установленным ценам. Первые пассажиры могут отправиться в Рождествено в 07:00, последние — отплыть в Самару в 19:00. Суда отходят от Ленинградского спуска, билеты продаются в здании речного вокзала.