Поездка в Рождествено на воздушной подушке стала дешевле на 100 рублей

Прокатиться по Волге из Самары в Рождествено или обратно стало дешевле — цены снижены перевозчиком на треть. Об этом сообщает «Самарская газета» со ссылкой на ООО «КП Проран».
С 31 января проезд на линии Самара — Рождествено подешевел с 300 до 200 рублей за пассажира. Суда на воздушной подушке стартуют от спуска по улице Комсомольской ежедневно с 06:45 до 19:00.
На другой переправа, где работает ООО «Самарское речное пассажирское предприятие», перевозки идут по прежнему графику и ранее установленным ценам. Первые пассажиры могут отправиться в Рождествено в 07:00, последние — отплыть в Самару в 19:00. Суда отходят от Ленинградского спуска, билеты продаются в здании речного вокзала.
Как уточнили журналисты в СРПП, с 1 января по 20 февраля стоимость проезда — 105 рублей для взрослых и 53 рубля для детей от 5 до 10 лет. Дети до 5 лет перевозятся бесплатно.