Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поездка в Рождествено на воздушной подушке стала дешевле на 100 рублей

Перемены касаются тех судов, которые отправляются с Комсомольского спуска.

Источник: Минтранс Самарской области ВК

Прокатиться по Волге из Самары в Рождествено или обратно стало дешевле — цены снижены перевозчиком на треть. Об этом сообщает «Самарская газета» со ссылкой на ООО «КП Проран».

С 31 января проезд на линии Самара — Рождествено подешевел с 300 до 200 рублей за пассажира. Суда на воздушной подушке стартуют от спуска по улице Комсомольской ежедневно с 06:45 до 19:00.

На другой переправа, где работает ООО «Самарское речное пассажирское предприятие», перевозки идут по прежнему графику и ранее установленным ценам. Первые пассажиры могут отправиться в Рождествено в 07:00, последние — отплыть в Самару в 19:00. Суда отходят от Ленинградского спуска, билеты продаются в здании речного вокзала.

Как уточнили журналисты в СРПП, с 1 января по 20 февраля стоимость проезда — 105 рублей для взрослых и 53 рубля для детей от 5 до 10 лет. Дети до 5 лет перевозятся бесплатно.