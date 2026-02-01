В Великобритании закрылось рекордное за 50 лет количество пивоварен

Около 140 пивоварен закрылись в Великобритании в 2025 году. Это стало рекордным ежегодным показателем с 1974 года, начала ведения соответствующей статистики. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на Общество независимых пивоваров и их партнеров (Society of Independent Brewers and Associates, SIBA).