В Великобритании закрылось рекордное за 50 лет количество пивоварен

Около 140 пивоварен закрылись в Великобритании в 2025 году. Это стало рекордным ежегодным показателем с 1974 года, начала ведения соответствующей статистики. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на Общество независимых пивоваров и их партнеров (Society of Independent Brewers and Associates, SIBA).
Как утверждает источник, количество пивоварен в Британии сокращалось на три каждую неделю в 2025 году. Это число достигло 137 за минувший год. А с 2023 года их закрылось почти 250.
Исполнительный директор SIBA Энди Сли заявил, что число действующих заводов падает во всех регионов королевства, несмотря на сильный спрос на крафтовое пиво.
Отмечается, что основная причина закрытия пивоварен кроется в росте налогообложения в Великобритании и повышения акцизов на алкоголь, а также налога на добавленную стоимость.
