«Я не представлял!» Актёра из «Маленькой Веры» вынудили выйти на связь после смерти матери

«Спасибо вам большое за поддержку. Я получил такое огромное количество самых искренних, тёплых и нужных слов… Я даже не представлял, как много людей знали и любили мою маму. Говорят — время лечит. Посмотрим. Но то, что жизнь делится на “до” и “после”, — это точно», — написал актёр.