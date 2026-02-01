Ричмонд
«Я не представлял!» Актёра из «Маленькой Веры» вынудили выйти на связь после смерти матери

Актёр Андрей Соколов впервые после похорон обратился к поклонникам, поблагодарив их за поддержку в связи со смертью матери. Он также отметил родных, друзей и студентов, которые были рядом с ним в этот сложный период.

Источник: Life.ru

«Спасибо вам большое за поддержку. Я получил такое огромное количество самых искренних, тёплых и нужных слов… Я даже не представлял, как много людей знали и любили мою маму. Говорят — время лечит. Посмотрим. Но то, что жизнь делится на “до” и “после”, — это точно», — написал актёр.

Соколов призвал ценить близких людей, пока они рядом, и не стесняться говорить им тёплые слова.

«Цените своих близких, пока они с нами, не стесняйтесь говорить слова, пока они рядом. Можно опоздать. Ещё раз — спасибо. Всё будет хо-ро-шо», — заверил телеведущий.

Напомним, мать актёра Любовь Матвеевна Соколова ушла из жизни 24 января в возрасте 91 года. Андрей Соколов, известный по роли в фильме «Маленькая Вера», был очень близок с ней и ежегодно публично поздравлял с днём рождения. В день кончины матери артист опубликовал прощальное сообщение, посвящённое самому дорогому человеку.

