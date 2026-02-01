Православный календарь на февраль: От Ксении Петербургской до начала Великого поста

6 февраля — день памяти блаженной Ксении Петербургской, которую почитают как заступницу семьи и домашнего очага. Овдовев в 26 лет, она избрала путь юродства, раздав имущество и странствуя по Петербургу с молитвой. Со временем ей приписали дар прозорливости и целительства.