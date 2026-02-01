Нарушения в работе общественного транспорта возможны в Минске

«В связи с погодными условиями возможны отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта. Учитывайте данную информацию при совершении поездки», — говорится в сообщении предприятия.
Так, с 07:59 на Партизанском проспекте и улице Кошевого в обоих направлениях по причине повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 3,16,19,36,49,59. Движение № 3,16,19,36,59 было организовано по улицам Маяковского, Денисовская, Ванеева, маршрута № 49 — по улице Долгобродская, Ванеева.
Ранее из-за низкой температуры синоптики на воскресенье объявили оранжевый уровень опасности.
По прогнозам Белгидромета, 1 и 2 февраля в ночные и утренние часы на большей части территории страны минимальная температура воздуха составит −25…-30°С, 2 февраля местами −31…-33°С.
В воскресенье осадков в основном не ожидается. На отдельных участках дорог возможна гололедица, местами гололед, слабый туман и изморозь. Ветер умеренный.
Температура воздуха в ночные часы составит −21…-28°С, местами столбик термометра опустится до отметки −30°С, в отдельных районах по юго-западу −19…-20°С. Днем ожидается −12…-19°С.