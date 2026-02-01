Нарушения в работе общественного транспорта возможны в Минске

Так, с 07:59 на Партизанском проспекте и улице Кошевого в обоих направлениях по причине повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 3,16,19,36,49,59. Движение № 3,16,19,36,59 было организовано по улицам Маяковского, Денисовская, Ванеева, маршрута № 49 — по улице Долгобродская, Ванеева.