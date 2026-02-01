Ричмонд
В СВО погиб Рамис Залилов из Башкирии

Прощание с ним состоится 3 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Во время проведения СВО погиб уроженец Башкирии. Во время выполнения боевого задания свою жизнь потерял 32-летний Рамис Залилов.

— В ходе специальной военной операции при выполнении боевого задания погиб наш любимый сын, брат, дядя Рамис Залилов, — поделились его родные.

По предоставленным данным, жизнь Рамиса оборвалась 12 сентября 2025 года. В последний путь его проводят 3 февраля, прощальный митинг начнется в 11:00 в селе Вперед возле памятника Неизвестному солдату.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.