«Отпустите отжившие связи»: Гороскоп на неделю с 2 по 8 февраля 2026 для всех знаков зодиака с рунами

Неделя защищённого пути и скрытых возможностей, Рыбы. Альгиз надёжно оберегает вас, усиливая интуитивную защиту. Перевёрнутый Перто намекает на существование скрытых ресурсов или талантов. Райдо приглашает в поездку или проект, где вы сможете это применить. Совет от рунолога Игоря Вечерского: Доверяйте своему чувству безопасности. Отправляясь в путь, будьте наблюдательны — вам может открыться секрет, который станет ключом к успеху в будущем. А ранее Life.ru рассказывал, когда в 2026 году ждать первый ретроградный Меркурий и что он с собой принесёт из испытаний.