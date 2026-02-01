«Отпустите отжившие связи»: Гороскоп на неделю с 2 по 8 февраля 2026 для всех знаков зодиака с рунами

Знак зодиака Овен — Перевёрнутый Лагуз, Дагаз, Ингуз.
Эта неделя принесёт мощный прорыв в сфере отношений, Овен. Перевёрнутый Лагуз советует на время отключить эмоции и довериться логике. Дагаз указывает, что самый трудный период позади, наступает долгожданный рассвет. Ингуз принесёт переход на новый уровень в партнёрстве, полный страсти и глубокой связи. Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Примите важное решение, полагаясь на разум, а не на сиюминутные чувства. Вторая половина недели идеальна для того, чтобы сделать отношения более тесными и эмоционально насыщенными».
Знак зодиака Телец — Перевёрнутый Эваз, Ингуз, Перевёрнутый Перто.
Неделя глубокого и страстного партнёрства, но с секретами, Телец. Перевёрнутый Эваз настраивает на долгосрочные взаимовыгодные планы с близким человеком. Ингуз усиливает эмоции, обещая переход на новый уровень близости. Но Перевёрнутый Перто советует не раскрывать все карты и хранить небольшие личные тайны.
Сосредоточьтесь на построении прочного альянса. Позвольте страсти расцвести, но сохраните свой маленький внутренний мир — это сделает вас ещё более притягательным.
Игорь Вечерский.
Рунолог.
Знак зодиака Близнецы — Турисаз, Перевёрнутая Беркана, Соуло.
Время волевого прорыва и личного триумфа, Близнецы. Турисаз даёт энергию, чтобы начать важное дело или сломить препятствие. Перевёрнутая Беркана может вызвать небольшие задержки в бытовых вопросах. Но Соуло гарантирует ваш личный успех и уверенность, которые все затмят. Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Действуйте смело и напористо. Не позволяйте мелким бытовым неурядицам сбить вас с курса. Ваша внутренняя сила и яркость сейчас являются вашим главным козырем».
Знак зодиака Рак — Йера, Лагуз, Перто.
Неделя получения плодов и интуитивных открытий, Рак. Йера приносит заслуженный результат давних действий, возможно, материальное вознаграждение. Лагуз усиливает вашу интуицию, помогая поймать волну удачи. Перто обещает раскрытие маленькой тайны или полезной информации. Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Будьте внимательны к знакам и своим предчувствиям. Полученные деньги или ресурсы — результат вашей прошлой работы. Интересная информация может прийти из неожиданного источника».
Знак зодиака Лев — Иса, Манназ, Перевёрнутый Райдо.
Период полезной паузы для самоанализа, Лев. Иса призывает сознательно замедлиться, чтобы всё обдумать. Манназ фокусирует вас на собственной личности и независимости. Перевёрнутый Райдо предупреждает о возможных небольших задержках в поездках или планах.
Совет: Возьмите творческий тайм-аут. Подумайте о своих истинных целях. Не нервничайте из-за перенесённых встреч — эта пауза даст вам гораздо больше.
Игорь Вечерский.
Рунолог.
Знак зодиака Дева — Феху, Райдо, Йера.
Неделя удачного движения и материального успеха, Дева. Феху благословляет финансовую сферу, принося новые возможности. Райдо обеспечивает динамику и удачные короткие поездки. Йера довершает картину цикличным вознаграждением за вашу прошлую дисциплину. Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Будьте активны и мобильны. Не отказывайтесь от командировок или новых предложений о сотрудничестве. Деньги, которые вы получите, — закономерная награда».
Знак зодиака Весы — Соуло, Хагалаз, Гебо.
Неделя блистательного обновления и гармоничных союзов, Весы. Соуло дарит вам внутренний свет, уверенность и успех. Хагалаз проводит резкую, но необходимую чистку, освобождая место для нового. Гебо сразу заполняет это пространство выгодным и приятным партнёрством. Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Примите неожиданные перемены как подарок судьбы. Ваша притягательность сейчас на пике — используйте это для заключения соглашений, которые изменят вашу жизнь к лучшему».
Знак зодиака Скорпион — Ингуз, Райдо, Вунье.
Время страстных путешествий и простых радостей, Скорпион. Ингуз окрашивает поездку или новый этап в отношениях в эмоциональные, страстные тона. Райдо приглашает в дорогу, которая станет приключением. Вунье обещает, что неделя принесёт удовольствие и удовлетворение от процесса.
Совет: Отправляйтесь в путь с любимым человеком или отправьтесь навстречу новым знакомствам. Позвольте себе наслаждаться каждым моментом этой динамичной и приятной недели.
Игорь Вечерский.
Рунолог.
Знак зодиака Стрелец — Лагуз, Манназ, Эйваз.
Неделя, когда интуиция и ум помогут изменить реальность, Стрелец. Лагуз обостряет внутреннее чутьё, помогая понять скрытые мотивы. Манназ способствует объективному самоанализу. Эйваз даёт энергию для изменения ситуации, возможно, через конфликт, ведущий к прорыву. Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Прислушайтесь к голосу интуиции, но проверяйте его доводами разума. Не бойтесь вступить в трудный, но решающий разговор — он принесёт долгожданные перемены».
Знак зодиака Козерог — Перевёрнутая Отал, Ансуз, Турисаз.
Период важных переговоров и решительных действий, Козерог. Перевёрнутая Отал указывает на необходимость пересмотреть договорённости в семье или по недвижимости. Ансуз даст вам мудрость и нужные слова для этого. Турисаз обеспечит силу, чтобы начать действовать в новых условиях. Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Инициируйте важный семейный разговор. Чётко и спокойно изложите свою позицию. Полученная ясность позволит вам смело начать новый этап».
Знак зодиака Водолей — Йера, Хагалаз, Ингуз.
Неделя кардинальных перемен в сфере отношений, ведущих к новому циклу, Водолей. Йера завершает один жизненный этап. Хагалаз производит резкий, очищающий переворот в личной жизни. Ингуз сразу начинает новый цикл, переводя партнёрство на уровень страсти и глубокого слияния. Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Отпустите отжившие связи без сожалений. Освободившееся пространство быстро заполнится новыми, куда более эмоционально насыщенными и страстными отношениями».
Знак зодиака Рыбы — Альгиз, Перевёрнутый Перто, Райдо.
Неделя защищённого пути и скрытых возможностей, Рыбы. Альгиз надёжно оберегает вас, усиливая интуитивную защиту. Перевёрнутый Перто намекает на существование скрытых ресурсов или талантов. Райдо приглашает в поездку или проект, где вы сможете это применить. Совет от рунолога Игоря Вечерского: Доверяйте своему чувству безопасности. Отправляясь в путь, будьте наблюдательны — вам может открыться секрет, который станет ключом к успеху в будущем. А ранее Life.ru рассказывал, когда в 2026 году ждать первый ретроградный Меркурий и что он с собой принесёт из испытаний.
