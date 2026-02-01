МВД: Мошенники рассылают ПО от имени работодателей под видом рабочих приложений

Мошенники начали устанавливать вредоносное программное обеспечение на устройства россиян, выдавая себя за работодателей и предлагая скачать приложения для работы. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
По данным ведомства, злоумышленники связываются с людьми под видом работодателей и убеждают их скачать файлы якобы для выполнения рабочих задач. Для установки они присылают приложения с названиями WBwork.apk, YandexTracker.apk и другие, которые на самом деле содержат вредоносное ПО.
В МВД пояснили, что такое ПО позволяет мошенникам собирать данные о мобильном устройстве, включая модель, версию операционной системы, абонентские номера, СМС, контакты, журнал звонков и сведения о геолокации. Кроме того, злоумышленники получают возможность удаленно управлять функциями устройства, передает ТАСС.
Ранее мошенники начали похищать аккаунты россиян на портале «Госуслуги», выдавая себя за представителей властей. Злоумышленники используют тему изменений в жилищном законодательстве, которые обязывают управляющие компании взаимодействовать с жителями через цифровые сервисы.