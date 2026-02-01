МВД: Мошенники рассылают ПО от имени работодателей под видом рабочих приложений

По данным ведомства, злоумышленники связываются с людьми под видом работодателей и убеждают их скачать файлы якобы для выполнения рабочих задач. Для установки они присылают приложения с названиями WBwork.apk, YandexTracker.apk и другие, которые на самом деле содержат вредоносное ПО.