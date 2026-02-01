Юрист рассказал, когда могут отказать в оформлении больничного по уходу

Кроме того, в числе случаев возможного отказа — период отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. Исключением здесь являются ситуации выполнения работы в указанный период на условиях неполного рабочего времени или на дому.