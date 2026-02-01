Кубок Азии по велотреку: узбекистанцы завоевали 3 медали в очередной соревновательный день

В Индии в городе Ченнай проходит турнир по велотреку «Track Asia Cup I CHENNAI».
«Очередной соревновательный день Кубка Азии по велотреку в Индии стал успешным для сборной Узбекистана. В этот день спортсмены пополнили копилку делегации 1 золотой и 2 серебряными наградами», — говорится в сообщении.
Победители:
Золото
Нафосат Козиева (гонка по очкам).
Серебро
Командная гонка преследования (мужчины);
Самира Исмоилова (гонка по очкам).
Кроме того, по итогам стартового дня турнира, 30 января, Исмоилова также завоевала серебро в индивидуальной гонке преследования и бронзу в элиминейшн.
Таким образом, в активе сборной Узбекистана на этапе Кубка Азии — две золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль.