Кубок Азии по велотреку: узбекистанцы завоевали 3 медали в очередной соревновательный день

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Велоспортсмены Узбекистана завоевали 3 медали в очередной день Кубка Азии по велотреку, сообщает НОК.

Источник: Спорт вазирлиги

В Индии в городе Ченнай проходит турнир по велотреку «Track Asia Cup I CHENNAI».

«Очередной соревновательный день Кубка Азии по велотреку в Индии стал успешным для сборной Узбекистана. В этот день спортсмены пополнили копилку делегации 1 золотой и 2 серебряными наградами», — говорится в сообщении.

Победители:

Золото

Нафосат Козиева (гонка по очкам).

Серебро

Командная гонка преследования (мужчины);

Самира Исмоилова (гонка по очкам).

Кроме того, по итогам стартового дня турнира, 30 января, Исмоилова также завоевала серебро в индивидуальной гонке преследования и бронзу в элиминейшн.

Таким образом, в активе сборной Узбекистана на этапе Кубка Азии — две золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль.