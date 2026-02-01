Овчинский: в Котловке начали строить жилой комплекс по реновации

«На улице Винокурова, земельный участок 22/1, мы начинаем строительство жилого комплекса из четырех корпусов разной этажности. Его общая площадь составит почти 80 тысяч квадратных метров. Всего в доме запроектировано 758 квартир, одиннадцать из которых адаптируют для маломобильных граждан. В сумме это свыше 47 тысяч квадратных метров жилой площади. Сейчас на объекте ведется разработка котлована и устройство фундаментной плиты», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.