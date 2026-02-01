Овчинский: в Котловке начали строить жилой комплекс по реновации

В районе Котловка, расположенном в Юго-Западном административном округе Москвы, стартовало строительство нового жилого комплекса в рамках программы реновации, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Котловка занимает третье место в ЮЗАО по количеству домов, включенных в программу реновации.
«На улице Винокурова, земельный участок 22/1, мы начинаем строительство жилого комплекса из четырех корпусов разной этажности. Его общая площадь составит почти 80 тысяч квадратных метров. Всего в доме запроектировано 758 квартир, одиннадцать из которых адаптируют для маломобильных граждан. В сумме это свыше 47 тысяч квадратных метров жилой площади. Сейчас на объекте ведется разработка котлована и устройство фундаментной плиты», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Новый комплекс строится в районе с развитой инфраструктурой: рядом находятся школы, детские сады, городские поликлиники, два крупных торгово-развлекательных центра и парк «Коршуниха». В шаговой доступности располагаются станции метро «Академическая» и МЦК Крымская.
Двор жилого комплекса будет благоустроен и озеленен. На безопасном прорезиненном покрытии будут оборудованы две игровые площадки для детей разных возрастов и спортивная зона, а также место для тихого отдыха. Разрешение на строительство выдало Мосгосстройнадзор.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщала о завершении строительства жилого комплекса в районе Зюзино (ЮЗАО). На улице Херсонской, дом 8, построено три секции, в которых располагаются 282 квартиры, восемь из которых также адаптированы для маломобильных граждан.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, включая расселение 5176 домов. Мэр столица Сергей Собянин ранее поручил удвоить темпы реализации этой программы.