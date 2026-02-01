Родители подали в суд на клинику ЭКО после рождения «чужого ребенка»

Родители неоднократно обращались в клинику, однако ответа не получили. После этого 22 января они подали иск в суд. В заявлении супруги указали, что рассчитывают продолжить воспитывать ребенка самостоятельно и при этом хотят быть уверены, что его у них не заберут. Также они сообщили, что считают своей моральной обязанностью установить и уведомить биологических родителей девочки, поскольку, по их мнению, это отвечает ее интересам.