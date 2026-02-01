Родители подали в суд на клинику ЭКО после рождения «чужого ребенка»

Супружеская пара обратилась в суд с иском к клинике по искусственному оплодотворению после того, как у них родился ребенок, не являющийся их биологическим. Об этом пишет Metro.
Тиффани Скор и Стивен Миллс обратились для проведения процедуры ЭКО в клинику IVF Life, являющуюся Центром репродуктивной медицины в Орландо. В апреле у пары родилась девочка, однако спустя некоторое время родители заподозрили, что в медицинском учреждении в Лонгвуде, штат Флорида, могла быть допущена ошибка.
Отмечается, что оба родителя были белыми, а у ребенка была «внешность неевропейской расы». Как сообщает телеканал News6, проведенная генетическая экспертиза подтвердила, что девочка не является их биологическим ребенком.
Родители неоднократно обращались в клинику, однако ответа не получили. После этого 22 января они подали иск в суд. В заявлении супруги указали, что рассчитывают продолжить воспитывать ребенка самостоятельно и при этом хотят быть уверены, что его у них не заберут. Также они сообщили, что считают своей моральной обязанностью установить и уведомить биологических родителей девочки, поскольку, по их мнению, это отвечает ее интересам.
Адвокат пары Джек Скарола заявил, что супруги эмоционально привязались к ребенку и были бы рады возможности воспитывать его.
«Но их беспокоит то, что это чужой ребенок, и кто-то может в любой момент появиться, забрать ребенка и отнять его у них», — сказал адвокат.
Кроме того, родители выразили опасения, что одна из трех оплодотворенных ими яйцеклеток могла быть по ошибке имплантирована другому пациенту. Они призвали клинику проинформировать всех пациентов, чьи эмбрионы хранились в учреждении на момент процедуры, а также оплатить проведение генетических тестов.
Суд обязал клинику представить подробный план по урегулированию сложившейся ситуации.
