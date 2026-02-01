Хлеб и мука подорожали в Ростовской области к концу января 2026 года

В Ростовской области изменились цены на хлеб и пшеничную муку. Такой вывод можно сделать при сравнении данных Ростовстата на середину и конец января 2026 года, а также на основе январских показателей 2025 года.
Килограмм ржаного хлеба и хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки в среднем по региону в конце января 2026 года стоил 93,41 рубля. Такой хлеб дешевле всего продавался в городе Миллерово — 82,16 рубля, самый дорогой был в Ростове-на-Дону — 98,51 рубля. Отметим, в середине января 2026 года тот же товар в среднем стоил 92,74 рубля, а год назад — 82,95 рубля.
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов в среднем по региону в конце января 2026 года продавали по 106,90 рубля за 1 кг. Самый дешевый — в Сальске — 102,51 рубля, самый дорогой — в Таганроге — 109,55 рубля. При этом в указанном сегменте в середине января хлеб продавался по 105,43 рубля, а в прошлом году — по цене в 92,67 рубля.
Килограмм пшеничной муки в среднем по региону в конце января 2026 года стоил 50,95 рубля. Самую дешевую муку зафиксировали в Ростове-на-Дону — 48,48 рубля, самую дорогую — в Волгодонске — 57,55 рубля. Добавим, в середине января стоимость муки составляла 50,55 рубля, а в прошлом году — 49,18 рубля.
