Хлеб и мука подорожали в Ростовской области к концу января 2026 года

Килограмм ржаного хлеба и хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки в среднем по региону в конце января 2026 года стоил 93,41 рубля. Такой хлеб дешевле всего продавался в городе Миллерово — 82,16 рубля, самый дорогой был в Ростове-на-Дону — 98,51 рубля. Отметим, в середине января 2026 года тот же товар в среднем стоил 92,74 рубля, а год назад — 82,95 рубля.