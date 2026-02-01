МВД: мошенники рассылают жертвам вредоносное ПО от имени работодателей

Мошенники начали распространять вредоносные программы под видом рабочих приложений. Об этом сообщили в МВД России.
По данным ведомства, злоумышленники представляются работодателями и убеждают жертву установить якобы необходимое для работы приложение. Для скачивания присылают файлы с названиями вроде WBwork.apk или YandexTracker.apk. На деле в них скрыто вредоносное ПО.
Как уточнили в МВД, такие программы позволяют преступникам собирать данные об устройстве. В том числе узнавать модель, версию операционной системы, номера телефонов, СМС, контакты и историю звонков в реальном времени. Кроме того, аферисты получают доступ к геолокации и могут удаленно управлять функциями смартфона.
Немногим ранее стало известно о другой схеме обмана. Злоумышленники рассылают россиянам фальшивые сообщения о якобы положенном возврате денег за переплату по ЖКХ. Ссылки из таких уведомлений ведут на поддельные сайты, где выманивают данные банковских карт и учетные записи портала госуслуг.