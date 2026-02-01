Топ-5 главных новостей в Молдове 1 февраля 2026: Итоги блэкаута в Молдове — назло Путину власти Кишинева погрузили страну во мрак; почему Санду скорбит по трагедиям за рубежом, но «зевнула» беду в&

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 1 февраля 2026:
1. «Ни одного слова поддержки населению во время блэкаута в Молдове»: Почему Санду всегда скорбит по трагедиям за рубежом, но «не заметила» беду дома.
2. Печальные итоги блэкаута в Молдове: «Назло Кремлю и Путину власти Кишинева погрузили страну во мрак, отказавшись от дешевой электроэнергии».
3. Вниманию жителей Молдовы, покупающих товары в китайских интернет-магазинах: Доставка посылок задерживается на длительный срок — с 11 по 25 февраля маркетплейсы работать не будут.
4. Жуткие морозы сковали страну: На жителей Молдовы обрушатся три дня холодов до −15 градусов — синоптики просят пережидать апокалипсис дома.
5. Есть версия: Блэкаут в Молдове произошел по причине «игр» в перетоки с Украиной.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Депутат ПАС нашел «гениальный» метод по выживанию при завышенных тарифах: Представитель правящей партии советует жителям Молдовы продать свое жилье, чтобы оплатить коммуналку.
Дориан Истрати посоветовал тем, кто живёт в больших квартирах или домах, приобрести себе жильё поменьше и соответственно платить меньше за коммуналку (далее…).
Украинские военные пугают Кишинев войной: «Россия хочет оккупировать Затоку, чтобы создать угрозу для Молдовы и поддержать “своих” в Приднестровье».
Они считают, что Россия не отказывается от своих планов захватить Одессу и Николаев, но для них очень важна еще и Затока в Одесской области (далее…).
Переоценка недвижимости в Молдове — сплошной обман и обдиралово: «Обращаться по поводу цены — бессмысленно, вам всё равно докажут, что вы не правы, хотя логичного объяснения не последует» — комментарий эксперта.
Исполнительный директор Общества независимых оценщиков, рекомендованный европейский оценщик Дмитрий Тэрэбуркэ рассказал, что стоит за переоценкой недвижимости в Молдове (далее…).