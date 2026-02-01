Семья Кибы дала Лепсу десятки миллионов за пиар-роман и прогорела — продюсер открывает тайны

«Я ещё, когда только это произошло, сказал, что это всё туфта, это всё пиар исключительный», — отметил продюсер.
По его мнению, Лепс, учитывая его статус, в подобной раскрутке и не нуждался, поэтому его интересовали конкретно деньги. Семья Кибы заключила контракт на её сопровождение за 15−20 миллионов рублей, уверен продюсер.
Однако такие инвестиции Дзюник называет неоправданными. У Авроры Кибы прибавилось всего около 30 тысяч подписчиков, и, учитывая, сколько денег её семья за это заплатила, проект можно считать провальным.
Вероятно, Аврора Киба хотела воспользоваться Лепсом как «трамплином» для старта своей собственной карьеры, однако времени у неё остаётся всё меньше, весь интерес публики к её персоне угасает после расставания с артистом. Будучи в отношениях с ним, она «гуляла с другими мужчинами», и говорила, что статус «невесты Лепса» — это слишком мало для неё, и она хочет стать кем-то более значимым по жизни.
