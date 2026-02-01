Семья Кибы дала Лепсу десятки миллионов за пиар-роман и прогорела — продюсер открывает тайны

Вероятно, Аврора Киба хотела воспользоваться Лепсом как «трамплином» для старта своей собственной карьеры, однако времени у неё остаётся всё меньше, весь интерес публики к её персоне угасает после расставания с артистом. Будучи в отношениях с ним, она «гуляла с другими мужчинами», и говорила, что статус «невесты Лепса» — это слишком мало для неё, и она хочет стать кем-то более значимым по жизни.