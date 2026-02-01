Ричмонд
В Златоусте всю ночь устраняли масштабную коммунальную аварию

В Златоусте (Челябинская область) всю ночь устраняли масштабную коммунальную аварию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

Ранее сообщалось, что в 00:50 1 февраля без горячей воды и тепла остались 20 многоквартирных домов, в которых проживают свыше 4 тыс. человек, а также детский сад и школа.

«В 10:50 теплоснабжение и ГВС в Златоустовском городском округе восстановлено в полом объеме», — говорится в оперативной сводке регионального Главка МЧС.

Также уточняется, что произошло повреждение трубы теплоснабжения диаметром 377 мм в районе дома 11 по улице 40-летия Победы.

Всего для ликвидации последствий аварии привлекались 16 человек и семь единиц техники.