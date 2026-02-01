С 1 февраля в России увеличились на 5,6% больше 40 соцвыплат и пособий

«Вырос размер маткапитала. При рождении первого ребенка семья сможет рассчитывать почти на 729 тысяч рублей и еще 234,3 тысячи — при рождении второго. Почти до 28,5 тысячи рублей было увеличено единовременное пособие при рождении ребенка. Выплаты женщинам, удостоенным звания “Мать-героиня”, составят 76,5 тысячи рублей. Увеличатся компенсационные выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы и целый ряд других выплат семьям с детьми», — проинформировала нижняя палата парламента.