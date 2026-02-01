Ричмонд
С 1 февраля в России увеличились на 5,6% больше 40 соцвыплат и пособий

В Госдуме РФ назвали приоритетной поддержку семей с детьми, пожилых людей, инвалидов и ветеранов.

Источник: Аргументы и факты

Больше 40 социальных выплат и пособий увеличилось в России на 5,6% с 1 февраля, сообщила Госдума РФ.

«Вырос размер маткапитала. При рождении первого ребенка семья сможет рассчитывать почти на 729 тысяч рублей и еще 234,3 тысячи — при рождении второго. Почти до 28,5 тысячи рублей было увеличено единовременное пособие при рождении ребенка. Выплаты женщинам, удостоенным звания “Мать-героиня”, составят 76,5 тысячи рублей. Увеличатся компенсационные выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы и целый ряд других выплат семьям с детьми», — проинформировала нижняя палата парламента.

Также, отметили в ГД, увеличатся ежемесячные выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцев, Героев России, Героев Труда и людей с инвалидностью всех групп.

«Выплаты, пособия и компенсации увеличиваются исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Поддержка семей с детьми, будущих мам, многодетных родителей, ветеранов боевых действий, пожилых и людей с ограниченными возможностями является неизменным приоритетом государственной политики», — привели слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Ранее спикер ГД рассказывал, какие законы вступят в силу в феврале.