Модельное агентство из Краснодара фигурирует в архивах Эпштейна

Джеффри Эпштейна арестовали в первый раз в 2008 году за склонение к занятию проституцией и изнасилование несовершеннолетней. Тогда финансист признал вину и провел 13 месяцев в заключении. В 2019 году его снова арестовали по обвинению в торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, для сексуальной эксплуатации. Финансисту грозило более 40 лет тюрьмы. Суд над ним не состоялся — он покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке.