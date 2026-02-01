Модельное агентство из Краснодара фигурирует в архивах Эпштейна

В частности, в переписке, датированной февралем 2018 года, речь идет о некой Рае из краснодарского модельного агентства. В документах отмечается, что девушка хорошо владеет английским языком и отличается умом.
Согласно опубликованным материалам, Джеффри Эпштейн также организовывал встречи с девушками из Сочи. В 2016—2017 годах его помощники неоднократно приобретали авиабилеты для их перелетов в Париж. Скандального бизнесмена, согласно опубликованной переписке, интересовали фотографии юных жительниц Сочи и их знание английского языка.
30 января Министерство юстиции США обнародовало еще более 3 млн документов, связанных с делом Джеффри Эпштейна. Среди опубликованных материалов — 2 тыс. видеозаписей и 180 тыс. изображений. С учетом предыдущих публикаций, общее количество документов, обнародованных по этому делу, достигло 3,5 млн.
Джеффри Эпштейна арестовали в первый раз в 2008 году за склонение к занятию проституцией и изнасилование несовершеннолетней. Тогда финансист признал вину и провел 13 месяцев в заключении. В 2019 году его снова арестовали по обвинению в торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, для сексуальной эксплуатации. Финансисту грозило более 40 лет тюрьмы. Суд над ним не состоялся — он покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке.