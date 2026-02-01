Стало известно о состоянии пациента с подозрением на оспу обезьян в Подмосковье

В Подмосковье госпитализирован только один пациент с подозрением на оспу обезьян, а не два, как сообщалось ранее. На данный момент медики проводят необходимые исследования для уточнения диагноза, сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу Домодедовской больницы.