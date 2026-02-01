Стало известно о состоянии пациента с подозрением на оспу обезьян в Подмосковье

«Госпитализирован один пациент с катаральными явлениями для уточнения диагноза. В настоящее время проводятся необходимые диагностические мероприятия для подтверждения или исключения заболевания», — рассказал главный врач Андрей Осипов.
Состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Врачи совместно с Роспотребнадзором организовали предусмотренные протоколом изоляционные и карантинные меры.
Напомним, ранее сообщалось, что два человека с подозрением на оспу обезьян были экстренно госпитализированы в Московской области. Один из пациентов обратился к врачам с высокой температурой и сильной сыпью. Информация про второго заболевшего не подтвердилась.
