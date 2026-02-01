Бессент заявил, что Трамп никогда не собирался вторгаться в Гренландию

Президент США Дональд Трамп никогда не собирался вторгаться в Гренландию. Об этом заявил министр финансов американского государства Скотт Бессент.
По его словам, разговоры о возможном военном сценарии не соответствуют действительности. При этом он подчеркнул, что с точки зрения стратегии для Вашингтона важно наращивать оборонное присутствие на острове. И все действия вокруг острова, мол, обусловлены именно этим.
«Конечно же он никогда не собирался вторгаться в Гренландию. Но со стратегической точки зрения для нас очень важно иметь там значительные оборонные мощности», — сказал Бессент в интервью телеканалу Fox News.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон уже начал переговоры по Гренландии. Он выразил надежду, что будущая сделка устроит все стороны. Тогда же он назвал вопрос важным с точки зрения национальной безопасности США.