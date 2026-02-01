Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сокращенная рабочая неделя ждет жителей Ростовской области в феврале

Больше отдыхать и меньше работать будут жители Дона в конце февраля.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области ожидает сокращенная рабочая неделя в конце февраля 2026 года. Дней отдыха будет больше с учетом обычных выходных и праздничного дня 23 февраля, это зафиксировали в производственном календаре.

Таким образом, дни отдыха выпадают на 21, 22, 23, а также на 28 февраля и 1 марта. Рабочие дни — 24, 25, 26 и 27 февраля.

Добавим, остальные выходные в феврале выпали на 1, 7, 8, 14 и 15 число. В целом в 2026 году планируют 247 рабочих дней и 118 выходных и нерабочих праздничных дней.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается на Дону в феврале 2026 года.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.