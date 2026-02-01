Сокращенная рабочая неделя ждет жителей Ростовской области в феврале

Жителей Ростовской области ожидает сокращенная рабочая неделя в конце февраля 2026 года. Дней отдыха будет больше с учетом обычных выходных и праздничного дня 23 февраля, это зафиксировали в производственном календаре.
Таким образом, дни отдыха выпадают на 21, 22, 23, а также на 28 февраля и 1 марта. Рабочие дни — 24, 25, 26 и 27 февраля.
Добавим, остальные выходные в феврале выпали на 1, 7, 8, 14 и 15 число. В целом в 2026 году планируют 247 рабочих дней и 118 выходных и нерабочих праздничных дней.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается на Дону в феврале 2026 года.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.