Опрос показал, сколько россиян убирают за своими питомцами на улице

Также большинство принявших участие в опросе сказали, что в их городах не хватает не только специализированных площадок для выгула, но и обычных урн. Помимо этого, распространено мнение, что система штрафов существует формально, но на деле не работает. Отдельно был затронут вопрос утилизации собачьей мочи. Почти все (96% опрошенных) считают, что раз в законодательстве этот момент строго не прописан, то и убирать за питомцем нет необходимости.