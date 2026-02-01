Минздрав утвердил постоянные рекомендации по лечению коронавируса

Согласно рекомендациям, медицинская помощь взрослым пациентам с положительным тестом на COVID-19 может оказываться на дому при отсутствии симптомов или при лёгком течении болезни. В документе также отмечается, что примерно каждый третий заболевший сталкивается с нехваткой кислорода в крови. При этом подчёркивается, что бессимптомные и лёгкие формы заболевания могут способствовать скрытому распространению инфекции.