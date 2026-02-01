Ричмонд
Минздрав утвердил постоянные рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав РФ утвердил постоянные клинические рекомендации по лечению коронавируса, включая схемы терапии и перечень противовирусных препаратов.

Источник: Аргументы и факты

Министерство здравоохранения России утвердило первые постоянные клинические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции COVID-19, следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

В рекомендациях указано, что источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде, а также бессимптомный носитель коронавируса SARS-CoV-2. Наибольшую опасность для окружающих, как отмечается в документе, представляют конец инкубационного периода и первые дни заболевания. Возбудитель COVID-19 отнесён ко второй группе патогенности, а средний инкубационный период составляет 3−4 дня.

Схемы лечения в амбулаторных условиях предусматривают применение противовирусных препаратов, включая молнупиравир, фавипиравир, нирматрелвир в комбинации с ритонавиром, а также ряд других действующих веществ. Допускается назначение средств с опосредованным противовирусным эффектом и иммуностимуляторов в зависимости от клинической картины заболевания.

Согласно рекомендациям, медицинская помощь взрослым пациентам с положительным тестом на COVID-19 может оказываться на дому при отсутствии симптомов или при лёгком течении болезни. В документе также отмечается, что примерно каждый третий заболевший сталкивается с нехваткой кислорода в крови. При этом подчёркивается, что бессимптомные и лёгкие формы заболевания могут способствовать скрытому распространению инфекции.

Отдельное внимание в рекомендациях уделено пациентам с сопутствующими хроническими заболеваниями, а также беременным женщинам — для выявления факторов риска тяжёлого и осложнённого течения коронавирусной инфекции. Документ содержит разделы, посвящённые реабилитации после COVID-19 и профилактике заболевания.

Кроме того, в рекомендациях затронуты вопросы вакцинации. Векторная вакцина рекомендована, в том числе, пациентам с онкологическими заболеваниями и людям, живущим с ВИЧ, независимо от проводимого лечения и иммунного статуса. Новые клинические рекомендации заменяют ранее действовавшие временные методические указания.

Ранее учёные сообщали о возможных отдалённых последствиях тяжёлого течения коронавируса. Исследователи из США выявили повышенный уровень тау-белка у пациентов с длительными симптомами после COVID-19, что может быть связано с риском развития нейродегенеративных заболеваний. Специалисты подчёркивают, что долгосрочные последствия инфекции могут проявляться спустя годы после перенесённого заболевания и требуют дальнейшего изучения.

