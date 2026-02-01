Ричмонд
-6°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский боксер Муртазалиев не смог защитить титул чемпиона мира IBF

33-летний Муртазалиев, проживающий в США, не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира, который завоевал в апреле 2024 года.

Источник: Аргументы и факты

Российский боксер Бахрам Муртазалиев лишился титула чемпиона мира по версии IBF в легком весе. В 12-раундовом бое в британском Ньюкасл-апон-Тайне он уступил Джошу Келли по решению судей.

33-летний Муртазалиев, проживающий в США, не смог защитить титул, завоеванный в апреле 2024 года. Тогда он победил немца Джека Кулкая нокаутом в 11-м раунде. В октябре того же года россиянин одержал победу над Тимом Цзю техническим нокаутом в 3-м раунде. Это стало первым поражением в карьере Муртазалиева, на счету которого 23 победы, из них 17 нокаутом.

Бахрам Муртазалиев в 2019 году стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF, тогда планировался поединок с американцем Джермеллом Чарло, но тот отказался, и титул был выставлен на бой за вакантный пояс с Кулкаем.

Джош Келли, которому 31 год, одержал 18 побед (9 нокаутом) и потерпел одно поражение и одну ничью. Для него этот бой стал первым шансом завоевать чемпионский титул. В 2021 году Келли не смог выиграть пояс чемпиона Европы, уступив россиянину Давиду Аванесяну техническим нокаутом в шестом раунде.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше