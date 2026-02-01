Российский боксер Муртазалиев не смог защитить титул чемпиона мира IBF

33-летний Муртазалиев, проживающий в США, не смог защитить титул, завоеванный в апреле 2024 года. Тогда он победил немца Джека Кулкая нокаутом в 11-м раунде. В октябре того же года россиянин одержал победу над Тимом Цзю техническим нокаутом в 3-м раунде. Это стало первым поражением в карьере Муртазалиева, на счету которого 23 победы, из них 17 нокаутом.