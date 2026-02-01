Российский боксер Муртазалиев не смог защитить титул чемпиона мира IBF

Российский боксер Бахрам Муртазалиев лишился титула чемпиона мира по версии IBF в легком весе. В 12-раундовом бое в британском Ньюкасл-апон-Тайне он уступил Джошу Келли по решению судей.
33-летний Муртазалиев, проживающий в США, не смог защитить титул, завоеванный в апреле 2024 года. Тогда он победил немца Джека Кулкая нокаутом в 11-м раунде. В октябре того же года россиянин одержал победу над Тимом Цзю техническим нокаутом в 3-м раунде. Это стало первым поражением в карьере Муртазалиева, на счету которого 23 победы, из них 17 нокаутом.
Бахрам Муртазалиев в 2019 году стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF, тогда планировался поединок с американцем Джермеллом Чарло, но тот отказался, и титул был выставлен на бой за вакантный пояс с Кулкаем.
Джош Келли, которому 31 год, одержал 18 побед (9 нокаутом) и потерпел одно поражение и одну ничью. Для него этот бой стал первым шансом завоевать чемпионский титул. В 2021 году Келли не смог выиграть пояс чемпиона Европы, уступив россиянину Давиду Аванесяну техническим нокаутом в шестом раунде.